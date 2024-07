EVOTEC SE Aktie News: Anleger greifen bei EVOTEC SE am Nachmittag zu

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von EVOTEC SE. Das Papier von EVOTEC SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 9,15 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die EVOTEC SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 9,15 EUR nach oben. In der Spitze gewann die EVOTEC SE-Aktie bis auf 9,23 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,05 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 527.165 EVOTEC SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 26.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,44 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 167,10 Prozent über dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie. Am 17.06.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,22 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 21,15 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 erhielten EVOTEC SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 15,50 EUR an.

EVOTEC SE ließ sich am 22.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,12 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,15 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 208,73 Mio. EUR – eine Minderung von 13,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 240,69 Mio. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.08.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können EVOTEC SE-Anleger Experten zufolge am 13.08.2025 werfen.

Laut Analysten dürfte EVOTEC SE im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,212 EUR einfahren.

