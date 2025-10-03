EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Freitagvormittag mit positiven Vorzeichen

Blick auf EVOTEC SE-Kurs

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von EVOTEC SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 6,67 EUR.

Das Papier von EVOTEC SE konnte um 09:05 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 6,67 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie legte bis auf 6,68 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,61 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 13.972 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Bei 10,62 EUR markierte der Titel am 15.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 59,12 Prozent über dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie. Bei einem Wert von 5,06 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 24,18 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an EVOTEC SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 8,42 EUR.

EVOTEC SE ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,24 EUR gegenüber -0,54 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,97 Prozent zurück. Hier wurden 171,24 Mio. EUR gegenüber 182,12 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,434 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

