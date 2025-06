EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE macht am Mittag Boden gut

Kursverlauf

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,4 Prozent auf 7,23 EUR.

Das Papier von EVOTEC SE legte um 11:47 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,4 Prozent auf 7,23 EUR. Bei 7,35 EUR erreichte die EVOTEC SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 7,14 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 415.508 EVOTEC SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 10,62 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.11.2024 erreicht. Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 31,94 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 5,06 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,99 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an EVOTEC SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 9,96 EUR an.

EVOTEC SE ließ sich am 06.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,18 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EVOTEC SE -0,12 EUR je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat EVOTEC SE 199,98 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 208,73 Mio. EUR umgesetzt worden.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,470 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

