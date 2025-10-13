DAX24.355 +0,5%Est505.556 +0,5%MSCI World4.279 +1,0%Top 10 Crypto15,75 +2,8%Nas22.606 +1,8%Bitcoin99.001 -0,3%Euro1,1563 -0,5%Öl63,64 +2,5%Gold4.096 +1,9%
Entspannung nach Trumps Zolldrohung: DAX erholt -- Wall Street fester -- HENSOLDT mit neuer Kooperation -- Gold auf Rekordjagd -- DroneShield, Diginex, Rheinmetall, RENK, BP, NEL, AMD im Fokus
Um 18 Uhr live mit Ingmar Königshofen: So verdoppelst Du Deine Rendite in einem Jahr! - Projekt Target 100
Wasserstoff-Branche unter Druck: NEL ASA-Aktie kämpft gegen Branchenschwäche
EVOTEC SE im Fokus

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

13.10.25 16:08 Uhr
EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von EVOTEC SE zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von EVOTEC SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 6,73 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
EVOTEC SE
6,63 EUR 0,04 EUR 0,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,5 Prozent auf 6,73 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 6,80 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 6,70 EUR. Von der EVOTEC SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 312.799 Stück gehandelt.

Am 15.11.2024 markierte das Papier bei 10,62 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 36,59 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 5,06 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 24,86 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an EVOTEC SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 8,42 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte EVOTEC SE am 13.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,24 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das EVOTEC SE ein Ergebnis je Aktie von -0,54 EUR vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 182,12 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 171,24 Mio. EUR.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,444 EUR je Aktie in den EVOTEC SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

Nachrichten zu EVOTEC SE

Analysen zu EVOTEC SE

DatumRatingAnalyst
09.10.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
03.09.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
13.08.2025EVOTEC SE BuyWarburg Research
13.08.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
31.07.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
03.09.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
13.08.2025EVOTEC SE BuyWarburg Research
13.08.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
30.07.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
28.07.2025EVOTEC SE BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
09.10.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
31.07.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
22.07.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
09.07.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
07.05.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
03.03.2025EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
25.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
18.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
12.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
07.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG

