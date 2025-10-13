EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

EVOTEC SE im Fokus

Die Aktie von EVOTEC SE zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von EVOTEC SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 6,73 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,5 Prozent auf 6,73 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 6,80 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 6,70 EUR. Von der EVOTEC SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 312.799 Stück gehandelt.

Am 15.11.2024 markierte das Papier bei 10,62 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 36,59 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 5,06 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 24,86 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an EVOTEC SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 8,42 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte EVOTEC SE am 13.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,24 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das EVOTEC SE ein Ergebnis je Aktie von -0,54 EUR vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 182,12 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 171,24 Mio. EUR.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,444 EUR je Aktie in den EVOTEC SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

TecDAX-Papier EVOTEC SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in EVOTEC SE von vor 10 Jahren abgeworfen

TecDAX-Wert EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein EVOTEC SE-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

TecDAX-Wert EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein EVOTEC SE-Investment von vor 3 Jahren eingefahren