EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE verliert am Montagvormittag

EVOTEC SE im Fokus

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 8,89 EUR nach.

Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,8 Prozent auf 8,89 EUR. In der Spitze büßte die EVOTEC SE-Aktie bis auf 8,87 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 8,91 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 44.093 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Am 26.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 24,44 EUR. Gewinne von 175,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 17.06.2024 Kursverluste bis auf 7,22 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,80 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

EVOTEC SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 15,00 EUR an.

Am 22.05.2024 hat EVOTEC SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,12 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 13,28 Prozent auf 208,73 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 240,69 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 14.08.2024 terminiert. Die Veröffentlichung der EVOTEC SE-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 13.08.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EVOTEC SE einen Verlust von -0,226 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

MDAX-Handel aktuell: Anleger lassen MDAX zum Ende des Freitagshandels steigen

Freitagshandel in Frankfurt: Schlussendlich Pluszeichen im TecDAX

XETRA-Handel: MDAX am Freitagnachmittag mit Gewinnen