EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE zeigt sich am Donnerstagvormittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von EVOTEC SE. Das Papier von EVOTEC SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,9 Prozent auf 5,56 EUR.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,9 Prozent auf 5,56 EUR zu. Bei 5,59 EUR erreichte die EVOTEC SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,48 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 82.239 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Bei 21,69 EUR erreichte der Titel am 28.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 290,11 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,06 EUR ab. Abschläge von 8,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für EVOTEC SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 9,76 EUR an.

EVOTEC SE ließ sich am 14.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,54 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 182,12 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 170,28 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von EVOTEC SE wird am 06.11.2024 gerechnet. Am 05.11.2025 wird EVOTEC SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass EVOTEC SE 2024 einen Verlust in Höhe von -0,809 EUR ausweisen wird.

