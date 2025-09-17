EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE schiebt sich am Donnerstagnachmittag vor

EVOTEC SE im Blick

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die EVOTEC SE-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

Das Papier von EVOTEC SE legte um 15:51 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 6,27 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 6,30 EUR. Bei 6,17 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 539.667 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 10,62 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.11.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 69,32 Prozent über dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie. Bei 5,06 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 19,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten EVOTEC SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 8,42 EUR aus.

Am 13.08.2025 äußerte sich EVOTEC SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,24 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,54 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,97 Prozent auf 171,24 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte EVOTEC SE 182,12 Mio. EUR umgesetzt.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,434 EUR je EVOTEC SE-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

TecDAX-Titel EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in EVOTEC SE von vor einem Jahr eingebracht

TecDAX-Wert EVOTEC SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EVOTEC SE-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

TecDAX-Papier EVOTEC SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren