EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Montagmittag mit Kursplus

22.09.25 12:12 Uhr
EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Montagmittag mit Kursplus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von EVOTEC SE. Das Papier von EVOTEC SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 6,33 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
EVOTEC SE
6,25 EUR 0,00 EUR 0,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:39 Uhr 0,9 Prozent auf 6,33 EUR. Den Tageshöchststand markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 6,34 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,22 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 174.354 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 15.11.2024 auf bis zu 10,62 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die EVOTEC SE-Aktie 67,77 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 5,06 EUR. Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 25,10 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten EVOTEC SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 8,42 EUR.

EVOTEC SE ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,24 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,54 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. EVOTEC SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 171,24 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 182,12 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

2025 dürfte EVOTEC SE einen Verlust von -0,434 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

Nachrichten zu EVOTEC SE

Analysen zu EVOTEC SE

DatumRatingAnalyst
03.09.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
13.08.2025EVOTEC SE BuyWarburg Research
13.08.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
31.07.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
30.07.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
