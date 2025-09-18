DAX23.741 +0,3%ESt505.490 +0,6%Top 10 Crypto16,35 -1,2%Dow46.142 +0,3%Nas22.471 +0,9%Bitcoin99.556 +0,2%Euro1,1757 -0,3%Öl67,06 -0,7%Gold3.655 +0,3%
Notierung im Blick

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE gewinnt am Vormittag an Fahrt

19.09.25 09:27 Uhr
EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE gewinnt am Vormittag an Fahrt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 6,37 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
EVOTEC SE
6,42 EUR 0,17 EUR 2,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von EVOTEC SE konnte um 09:05 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 6,37 EUR. Bei 6,37 EUR markierte die EVOTEC SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,33 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 29.940 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Am 15.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 10,62 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 40,02 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 5,06 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Verlust von 20,57 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 8,42 EUR für die EVOTEC SE-Aktie aus.

Am 13.08.2025 hat EVOTEC SE die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. EVOTEC SE vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,24 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,54 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat EVOTEC SE im vergangenen Quartal 171,24 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte EVOTEC SE 182,12 Mio. EUR umsetzen können.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,434 EUR je EVOTEC SE-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

Nachrichten zu EVOTEC SE

Analysen zu EVOTEC SE

DatumRatingAnalyst
03.09.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
13.08.2025EVOTEC SE BuyWarburg Research
13.08.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
31.07.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
30.07.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
