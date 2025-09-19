EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE tendiert am Montagvormittag auf rotem Terrain

Kursverlauf

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die EVOTEC SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 6,17 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr um 1,7 Prozent auf 6,17 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die EVOTEC SE-Aktie bis auf 6,15 EUR. Bei 6,22 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der EVOTEC SE-Aktie belief sich zuletzt auf 34.249 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (10,62 EUR) erklomm das Papier am 15.11.2024. Das 52-Wochen-Hoch liegt 72,18 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EVOTEC SE-Aktie. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,06 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,96 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 8,42 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EVOTEC SE am 13.08.2025. Das EPS lag bei -0,24 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,54 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,97 Prozent auf 171,24 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 182,12 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem EVOTEC SE-Verlust in Höhe von -0,434 EUR je Aktie aus.

