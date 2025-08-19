DAX24.236 -0,8%ESt505.467 -0,3%Top 10 Crypto15,83 +2,1%Dow44.794 -0,3%Nas20.967 -1,6%Bitcoin96.828 -0,1%Euro1,1654 +0,1%Öl66,54 +0,9%Gold3.346 +0,9%
Notierung im Fokus

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE verzeichnet am Nachmittag Verluste

20.08.25 16:10 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,0 Prozent auf 6,14 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
EVOTEC SE
6,13 EUR -0,17 EUR -2,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der EVOTEC SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 2,0 Prozent auf 6,14 EUR. In der Spitze büßte die EVOTEC SE-Aktie bis auf 6,07 EUR ein. Bei 6,18 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der EVOTEC SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 859.260 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (10,62 EUR) erklomm das Papier am 15.11.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 73,02 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,06 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EVOTEC SE-Aktie 17,56 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an EVOTEC SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 8,60 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EVOTEC SE am 13.08.2025. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,24 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,54 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 171,24 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 5,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 182,12 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass EVOTEC SE 2025 einen Verlust in Höhe von -0,427 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu EVOTEC SE

DatumRatingAnalyst
13.08.2025EVOTEC SE BuyWarburg Research
13.08.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
31.07.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
30.07.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
28.07.2025EVOTEC SE BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
13.08.2025EVOTEC SE BuyWarburg Research
13.08.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
30.07.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
28.07.2025EVOTEC SE BuyWarburg Research
22.07.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
31.07.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
22.07.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
09.07.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
07.05.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
24.04.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
03.03.2025EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
25.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
18.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
12.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
07.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für EVOTEC SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen