EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE verzeichnet am Nachmittag Verluste

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,0 Prozent auf 6,14 EUR.
Der EVOTEC SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 2,0 Prozent auf 6,14 EUR. In der Spitze büßte die EVOTEC SE-Aktie bis auf 6,07 EUR ein. Bei 6,18 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der EVOTEC SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 859.260 Stück gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (10,62 EUR) erklomm das Papier am 15.11.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 73,02 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,06 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EVOTEC SE-Aktie 17,56 Prozent sinken.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an EVOTEC SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 8,60 EUR.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EVOTEC SE am 13.08.2025. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,24 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,54 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 171,24 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 5,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 182,12 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.
Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass EVOTEC SE 2025 einen Verlust in Höhe von -0,427 EUR ausweisen wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.08.2025
|EVOTEC SE Buy
|Warburg Research
|13.08.2025
|EVOTEC SE Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.2025
|EVOTEC SE Hold
|Deutsche Bank AG
|30.07.2025
|EVOTEC SE Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.2025
|EVOTEC SE Buy
|Warburg Research
