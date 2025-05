EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE verbilligt sich am Mittwochvormittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Das Papier von EVOTEC SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 7,10 EUR abwärts.

Die EVOTEC SE-Aktie notierte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 7,10 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die EVOTEC SE-Aktie bis auf 7,05 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,05 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 17.283 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Am 15.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,62 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der EVOTEC SE-Aktie liegt somit 33,18 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,06 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Mit Abgaben von 28,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 9,96 EUR aus.

EVOTEC SE gewährte am 06.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. EVOTEC SE vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,18 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,09 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 199,98 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 201,31 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,470 EUR je Aktie in den EVOTEC SE-Büchern.

