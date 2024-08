EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE zieht am Freitagmittag an

So bewegt sich EVOTEC SE

Die Aktie von EVOTEC SE zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die EVOTEC SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,0 Prozent auf 5,66 EUR zu.

Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:44 Uhr 3,0 Prozent im Plus bei 5,66 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 5,68 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,52 EUR. Von der EVOTEC SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 449.315 Stück gehandelt.

Am 16.09.2023 markierte das Papier bei 23,44 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 314,13 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,06 EUR. Dieser Wert wurde am 07.08.2024 erreicht. Abschläge von 10,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten EVOTEC SE-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 11,60 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EVOTEC SE am 14.08.2024. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,54 EUR gegenüber -0,15 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 24,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 182,12 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 240,69 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 06.11.2024 dürfte EVOTEC SE Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 05.11.2025.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -0,462 EUR je EVOTEC SE-Aktie in den Büchern stehen.

