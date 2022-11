EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittwochmittag stärker

Die EVOTEC SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 16,08 EUR. In der Spitze gewann die EVOTEC SE-Aktie bis auf 16,13 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 15,99 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 85.964 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Am 16.12.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,94 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 64,22 Prozent hinzugewinnen. Bei 15,77 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Verlust von 1,97 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 33,83 EUR je EVOTEC SE-Aktie aus.

EVOTEC SE veröffentlichte am 29.08.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,16 EUR gegenüber 0,82 EUR im Vorjahresquartal verkündet. EVOTEC SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 172,20 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 159,66 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 30.03.2023 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2021 liegen bei durchschnittlich 1,48 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

