EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE tendiert am Donnerstagvormittag fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Das Papier von EVOTEC SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 6,60 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die EVOTEC SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 6,60 EUR zu. Bei 6,70 EUR erreichte die EVOTEC SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,64 EUR. Bisher wurden via XETRA 107.657 EVOTEC SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 21,69 EUR markierte der Titel am 28.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 228,89 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.08.2024 bei 5,06 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die EVOTEC SE-Aktie 30,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an EVOTEC SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 9,76 EUR je EVOTEC SE-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EVOTEC SE am 14.08.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,54 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat EVOTEC SE im vergangenen Quartal 182,12 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte EVOTEC SE 170,28 Mio. EUR umsetzen können.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2024 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 05.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von EVOTEC SE.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass EVOTEC SE 2024 einen Verlust in Höhe von -0,935 EUR ausweisen wird.

