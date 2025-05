EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE tendiert am Nachmittag nordwärts

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 8,35 EUR.

Um 15:51 Uhr wies die EVOTEC SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 8,35 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 8,50 EUR. Bei 8,49 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der EVOTEC SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.976.181 Stück gehandelt.

Am 15.11.2024 markierte das Papier bei 10,62 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 21,39 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 5,06 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 39,39 Prozent Luft nach unten.

EVOTEC SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die EVOTEC SE-Aktie bei 9,96 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte EVOTEC SE am 06.05.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,18 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,19 Prozent auf 199,98 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 208,73 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,470 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

EVOTEC-Aktie beflügelt: Kurserholung auf März-Niveau

TecDAX-Wert EVOTEC SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in EVOTEC SE von vor 10 Jahren abgeworfen

TecDAX-Papier EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine EVOTEC SE-Investition von vor 5 Jahren eingebracht