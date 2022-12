EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittag mit Verlusten

Die EVOTEC SE-Aktie musste um 12:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 15,17 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die EVOTEC SE-Aktie bis auf 14,95 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 15,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 68.243 EVOTEC SE-Aktien.

Am 03.01.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 43,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 64,80 Prozent über dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.12.2022 (14,86 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,09 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die EVOTEC SE-Aktie bei 32,67 EUR.

EVOTEC SE gewährte am 29.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,16 EUR gegenüber 0,82 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Umsatzseitig wurden 172,20 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte EVOTEC SE 159,66 EUR umgesetzt.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.03.2023 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2021 auf 1,48 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

