EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittwochnachmittag mit roter Tendenz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von EVOTEC SE. Zuletzt fiel die EVOTEC SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3,7 Prozent auf 7,24 EUR ab.

Die EVOTEC SE-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,7 Prozent auf 7,24 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die EVOTEC SE-Aktie bisher bei 7,18 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 7,50 EUR. Der Tagesumsatz der EVOTEC SE-Aktie belief sich zuletzt auf 939.587 Aktien.

Bei 10,66 EUR markierte der Titel am 16.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 47,32 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (5,06 EUR). Mit einem Kursverlust von 30,07 Prozent würde die EVOTEC SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass EVOTEC SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete EVOTEC SE 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die EVOTEC SE-Aktie bei 9,90 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte EVOTEC SE am 17.04.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,23 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EVOTEC SE -0,09 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 221,23 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte EVOTEC SE einen Umsatz von 201,31 Mio. EUR eingefahren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem EVOTEC SE-Verlust in Höhe von -0,444 EUR je Aktie aus.

