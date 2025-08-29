Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia am Dienstagabend in Rot
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Expedia. Die Expedia-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 1,4 Prozent auf 211,83 USD ab.
Das Papier von Expedia gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 1,4 Prozent auf 211,83 USD abwärts. Die Expedia-Aktie gab in der Spitze bis auf 209,08 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 210,94 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 168.490 Expedia-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 23.08.2025 auf bis zu 216,49 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Expedia-Aktie 2,20 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.09.2024 (126,46 USD). Der derzeitige Kurs der Expedia-Aktie liegt somit 67,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Expedia-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,05 USD aus.
Am 07.08.2025 äußerte sich Expedia zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 2,48 USD. Im letzten Jahr hatte Expedia einen Gewinn von 2,80 USD je Aktie eingefahren. Umsatzseitig wurden 3,79 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Expedia 3,56 Mrd. USD umgesetzt.
Die Expedia-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.10.2025 erwartet.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Expedia ein EPS in Höhe von 14,25 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.net
