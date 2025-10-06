Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia am Montagabend gefragt

Aktienentwicklung

Die Aktie von Expedia zählt am Montagabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Expedia zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,1 Prozent auf 223,82 USD.

Die Expedia-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 2,1 Prozent im Plus bei 223,82 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Expedia-Aktie bei 240,60 USD. Bei 220,31 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 606.212 Expedia-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.10.2025 bei 240,60 USD. Der derzeitige Kurs der Expedia-Aktie liegt somit 6,97 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 130,38 USD. Derzeit notiert die Expedia-Aktie damit 71,67 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Expedia-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,05 USD ausgeschüttet werden.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Expedia am 07.08.2025. Expedia hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,48 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,80 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 3,79 Mrd. USD gegenüber 3,56 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 14,27 USD je Expedia-Aktie belaufen.

