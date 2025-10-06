Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia am Montagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Notierung im Blick

Die Aktie von Expedia zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Expedia-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 219,61 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für das Expedia-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 219,61 USD. In der Spitze legte die Expedia-Aktie bis auf 220,31 USD zu. Mit einem Wert von 220,31 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 22.130 Expedia-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.09.2025 bei 228,99 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,27 Prozent über dem aktuellen Kurs der Expedia-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 130,38 USD. Der derzeitige Kurs der Expedia-Aktie liegt somit 68,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Expedia-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,05 USD aus.

Am 07.08.2025 legte Expedia die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,48 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,80 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,41 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,79 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 3,56 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Expedia veröffentlicht werden.

In der Expedia-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 14,27 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

