Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia legt am Freitagnachmittag zu

05.09.25 16:10 Uhr
Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia legt am Freitagnachmittag zu

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Expedia. Zuletzt wies die Expedia-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 218,36 USD nach oben.

Expedia Inc.
Um 15:52 Uhr stieg die Expedia-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 218,36 USD. Die Expedia-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 219,00 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 215,92 USD. Der Tagesumsatz der Expedia-Aktie belief sich zuletzt auf 28.616 Aktien.

Bei einem Wert von 219,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.09.2025). Mit einem Zuwachs von 0,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 12.09.2024 Kursverluste bis auf 126,46 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 42,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Expedia seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,05 USD je Aktie ausschütten.

Am 07.08.2025 legte Expedia die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 2,48 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Expedia 2,80 USD je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 3,79 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,56 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht.

Den erwarteten Gewinn je Expedia-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 14,25 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: VDB Photos / Shutterstock.com

mehr Analysen