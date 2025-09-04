Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia legt am Freitagnachmittag zu
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Expedia. Zuletzt wies die Expedia-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 218,36 USD nach oben.
Werte in diesem Artikel
Um 15:52 Uhr stieg die Expedia-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 218,36 USD. Die Expedia-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 219,00 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 215,92 USD. Der Tagesumsatz der Expedia-Aktie belief sich zuletzt auf 28.616 Aktien.
Bei einem Wert von 219,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.09.2025). Mit einem Zuwachs von 0,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 12.09.2024 Kursverluste bis auf 126,46 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 42,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem Expedia seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,05 USD je Aktie ausschütten.
Am 07.08.2025 legte Expedia die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 2,48 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Expedia 2,80 USD je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 3,79 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,56 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht.
Den erwarteten Gewinn je Expedia-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 14,25 USD fest.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Expedia-Aktie
Expedia-Aktie von Quartalszahlen beflügelt - Auch TripAdvisor-Aktie profitiert
Aktien von Visa und MasterCard unter Druck: Walmart und Amazon prüfen offenbar Ausgabe von Stablecoins
Trump als Belastungsfaktor? Expedia-Aktie bricht nach Zahlen ein - TUI nur minimal schwächer
Übrigens: Expedia und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Expedia
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Expedia
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: VDB Photos / Shutterstock.com
Nachrichten zu Expedia Inc.
Analysen zu Expedia Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.07.2019
|Expedia Buy
|Standpoint Research
|21.05.2019
|Expedia Hold
|Needham & Company, LLC
|08.02.2019
|Expedia Buy
|Needham & Company, LLC
|08.02.2019
|Expedia Market Perform
|Telsey Advisory Group
|29.11.2018
|Expedia Market Perform
|Telsey Advisory Group
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.07.2019
|Expedia Buy
|Standpoint Research
|08.02.2019
|Expedia Buy
|Needham & Company, LLC
|08.02.2019
|Expedia Market Perform
|Telsey Advisory Group
|29.11.2018
|Expedia Market Perform
|Telsey Advisory Group
|26.10.2018
|Expedia Overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.05.2019
|Expedia Hold
|Needham & Company, LLC
|09.02.2018
|Expedia Hold
|The Benchmark Company
|31.03.2016
|Expedia Sector Weight
|Pacific Crest Securities Inc.
|01.05.2015
|Expedia Hold
|Deutsche Bank AG
|13.02.2015
|Expedia Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.10.2016
|Expedia Sell
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|07.02.2008
|Expedia Downgrade
|Morgan Stanley
|24.02.2006
|Expedia Bär der Woche
|Der Aktionärsbrief
|10.02.2006
|Expedia Downgrade
|Crédit Suisse
|09.09.2005
|Update Expedia Inc.: Underperform
|Goldman Sachs
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Expedia Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen