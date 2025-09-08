Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia wird am Nachmittag ausgebremst

Aktienentwicklung

Die Aktie von Expedia gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,3 Prozent auf 216,63 USD.

Um 15:53 Uhr fiel die Expedia-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 216,63 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Expedia-Aktie ging bis auf 216,10 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 217,11 USD. Bisher wurden heute 19.617 Expedia-Aktien gehandelt.

Am 06.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 219,00 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Expedia-Aktie liegt somit 1,08 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 12.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 126,46 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 41,62 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Expedia-Aktie.

Expedia-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,05 USD aus.

Am 07.08.2025 legte Expedia die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,48 USD, nach 2,80 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,79 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,56 Mrd. USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 14,25 USD je Expedia-Aktie.

Redaktion finanzen.net

