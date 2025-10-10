DAX24.597 -0,1%Est505.620 -0,1%MSCI World4.339 ±0,0%Top 10 Crypto16,84 +1,8%Nas23.076 +0,2%Bitcoin104.813 -0,4%Euro1,1569 ±0,0%Öl63,77 -2,2%Gold3.985 +0,2%
Blick auf Aktienkurs

Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia am Freitagnachmittag mit Verlusten

10.10.25 16:09 Uhr
Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia am Freitagnachmittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Expedia. Die Expedia-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 216,21 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Expedia Inc.
184,60 EUR 4,48 EUR 2,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr fiel die Expedia-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 216,21 USD ab. In der Spitze büßte die Expedia-Aktie bis auf 214,97 USD ein. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 215,50 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 14.082 Expedia-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 07.10.2025 auf bis zu 240,60 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 11,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (130,38 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die Expedia-Aktie mit einem Verlust von 39,70 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,05 USD je Expedia-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Expedia am 07.08.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,48 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,80 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 3,79 Mrd. USD gegenüber 3,56 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 06.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 29.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je Expedia-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 14,27 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Expedia-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: VDB Photos / Shutterstock.com

mehr Analysen