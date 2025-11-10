DAX23.960 +1,7%Est505.664 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,57 +5,4%Nas23.529 +2,3%Bitcoin91.675 +1,1%Euro1,1562 ±0,0%Öl64,01 +0,5%Gold4.112 +2,8%
Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia am Montagabend höher

10.11.25 20:23 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Expedia. Die Expedia-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 3,6 Prozent im Plus bei 267,63 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Expedia Inc.
231,75 EUR 16,35 EUR 7,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr sprang die Expedia-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 3,6 Prozent auf 267,63 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Expedia-Aktie sogar auf 270,22 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 262,30 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Expedia-Aktien beläuft sich auf 385.663 Stück.

Bei 270,22 USD markierte der Titel am 10.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 0,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 130,38 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 51,28 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Expedia-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,06 USD. Im Vorjahr hatte Expedia 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 06.11.2025 hat Expedia in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 7,32 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 5,04 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Expedia mit einem Umsatz von insgesamt 4,41 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,06 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 8,67 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Expedia am 05.02.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Expedia einen Gewinn von 14,95 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Expedia-Aktie

Bildquellen: VDB Photos / Shutterstock.com

Nachrichten zu Expedia Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Expedia Inc.

DatumRatingAnalyst
16.07.2019Expedia BuyStandpoint Research
21.05.2019Expedia HoldNeedham & Company, LLC
08.02.2019Expedia BuyNeedham & Company, LLC
08.02.2019Expedia Market PerformTelsey Advisory Group
29.11.2018Expedia Market PerformTelsey Advisory Group
DatumRatingAnalyst
16.07.2019Expedia BuyStandpoint Research
08.02.2019Expedia BuyNeedham & Company, LLC
08.02.2019Expedia Market PerformTelsey Advisory Group
29.11.2018Expedia Market PerformTelsey Advisory Group
26.10.2018Expedia OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
21.05.2019Expedia HoldNeedham & Company, LLC
09.02.2018Expedia HoldThe Benchmark Company
31.03.2016Expedia Sector WeightPacific Crest Securities Inc.
01.05.2015Expedia HoldDeutsche Bank AG
13.02.2015Expedia HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
28.10.2016Expedia SellStifel, Nicolaus & Co., Inc.
07.02.2008Expedia DowngradeMorgan Stanley
24.02.2006Expedia Bär der WocheDer Aktionärsbrief
10.02.2006Expedia DowngradeCrédit Suisse
09.09.2005Update Expedia Inc.: UnderperformGoldman Sachs

