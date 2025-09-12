DAX23.359 +0,1%ESt505.370 -0,1%Top 10 Crypto15,71 -3,6%Dow45.980 +0,5%Nas22.259 -0,3%Bitcoin97.292 -1,1%Euro1,1833 -0,3%Öl67,66 -1,2%Gold3.656 -0,9%
Blick auf Expedia-Kurs

Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia am Abend gesucht

17.09.25 20:24 Uhr
Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia am Abend gesucht

17.09.25 20:24 Uhr

Die Aktie von Expedia gehört am Mittwochabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 227,56 USD zu.

Um 20:07 Uhr stieg die Expedia-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 227,56 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Expedia-Aktie bisher bei 228,17 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 224,98 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 139.880 Expedia-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.09.2025 bei 228,99 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Expedia-Aktie derzeit noch 0,63 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 130,38 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 42,71 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Expedia-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Expedia-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,05 USD.

Am 07.08.2025 legte Expedia die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,48 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,80 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,41 Prozent auf 3,79 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,56 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Expedia veröffentlicht werden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 14,25 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

