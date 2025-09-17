Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia am Donnerstagnachmittag tiefer

Aktienentwicklung

Die Aktie von Expedia gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Expedia gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 224,69 USD abwärts.

Die Expedia-Aktie musste um 15:49 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 224,69 USD abwärts. Im Tief verlor die Expedia-Aktie bis auf 224,52 USD. Bei 226,04 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via NASDAQ 18.150 Expedia-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 228,99 USD erreichte der Titel am 16.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,91 Prozent über dem aktuellen Kurs der Expedia-Aktie. Bei 130,38 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 41,97 Prozent könnte die Expedia-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,05 USD. Im Vorjahr hatte Expedia 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 07.08.2025 hat Expedia die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,48 USD gegenüber 2,80 USD im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Expedia mit einem Umsatz von insgesamt 3,79 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,56 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 6,41 Prozent gesteigert.

Expedia wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Expedia im Jahr 2025 14,25 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

