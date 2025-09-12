Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia am Donnerstagabend mit Einbußen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Expedia gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Expedia-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 223,29 USD abwärts.

Die Aktie verlor um 20:07 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,8 Prozent auf 223,29 USD. Die Expedia-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 221,45 USD ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 226,04 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 181.504 Expedia-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (228,99 USD) erklomm das Papier am 16.09.2025. Mit einem Zuwachs von 2,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 130,38 USD am 08.04.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,61 Prozent.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,05 USD je Expedia-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Expedia am 07.08.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,48 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,80 USD je Aktie generiert. Expedia hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,79 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,56 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte Expedia Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 14,25 USD je Expedia-Aktie belaufen.

