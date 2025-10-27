Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia tendiert am Montagnachmittag nordwärts

Expedia im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Expedia. Zuletzt sprang die Expedia-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 221,85 USD zu.

Um 15:51 Uhr konnte die Aktie von Expedia zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,4 Prozent auf 221,85 USD. Den Tageshöchststand markierte die Expedia-Aktie bei 222,55 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 219,18 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 37.276 Expedia-Aktien den Besitzer.

Am 07.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 240,60 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,45 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 130,38 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 41,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Expedia-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,05 USD belaufen.

Am 07.08.2025 hat Expedia in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,48 USD. Im Vorjahresviertel hatte Expedia 2,80 USD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Expedia im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,41 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,79 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 3,56 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Expedia am 06.11.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Expedia rechnen Experten am 29.10.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Expedia-Gewinn in Höhe von 14,27 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Expedia-Aktie

Expedia-Aktie von Quartalszahlen beflügelt - Auch TripAdvisor-Aktie profitiert

Aktien von Visa und MasterCard unter Druck: Walmart und Amazon prüfen offenbar Ausgabe von Stablecoins

Trump als Belastungsfaktor? Expedia-Aktie bricht nach Zahlen ein - TUI nur minimal schwächer