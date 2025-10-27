DAX24.301 +0,3%Est505.708 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,70 +5,5%Nas23.583 +1,6%Bitcoin99.045 +0,6%Euro1,1636 +0,1%Öl65,94 +0,4%Gold3.988 -2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Beyond Meat A2N7XQ DroneShield A2DMAA Porsche vz. PAG911 Amazon 906866 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Gerresheimer A0LD6E Siemens Energy ENER6Y AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Lufthansa 823212 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fortschritte im Handelsstreit: DAX zurückhaltend -- Wall Street mit neuen Rekorden -- Gewinn von Porsche bricht ein -- Tesla, EVOTEC, thyssenkrupp, Gerresheimer, Nordex, Beyond Meat, Gold im Fokus
Top News
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Analyst bullish für Amazon-Aktie: "Must Add" vor den Quartalszahlen Analyst bullish für Amazon-Aktie: "Must Add" vor den Quartalszahlen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt entdecken: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für spannende Nebenwerte.
Expedia im Fokus

Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia tendiert am Montagnachmittag nordwärts

27.10.25 16:08 Uhr
Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia tendiert am Montagnachmittag nordwärts

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Expedia. Zuletzt sprang die Expedia-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 221,85 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Expedia Inc.
186,52 EUR 3,16 EUR 1,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:51 Uhr konnte die Aktie von Expedia zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,4 Prozent auf 221,85 USD. Den Tageshöchststand markierte die Expedia-Aktie bei 222,55 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 219,18 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 37.276 Expedia-Aktien den Besitzer.

Am 07.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 240,60 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,45 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 130,38 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 41,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Expedia-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,05 USD belaufen.

Am 07.08.2025 hat Expedia in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,48 USD. Im Vorjahresviertel hatte Expedia 2,80 USD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Expedia im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,41 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,79 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 3,56 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Expedia am 06.11.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Expedia rechnen Experten am 29.10.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Expedia-Gewinn in Höhe von 14,27 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Expedia-Aktie

Expedia-Aktie von Quartalszahlen beflügelt - Auch TripAdvisor-Aktie profitiert

Aktien von Visa und MasterCard unter Druck: Walmart und Amazon prüfen offenbar Ausgabe von Stablecoins

Trump als Belastungsfaktor? Expedia-Aktie bricht nach Zahlen ein - TUI nur minimal schwächer

In eigener Sache

Übrigens: Expedia und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Expedia

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Expedia

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: VDB Photos / Shutterstock.com

Nachrichten zu Expedia Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Expedia Inc.

DatumRatingAnalyst
16.07.2019Expedia BuyStandpoint Research
21.05.2019Expedia HoldNeedham & Company, LLC
08.02.2019Expedia BuyNeedham & Company, LLC
08.02.2019Expedia Market PerformTelsey Advisory Group
29.11.2018Expedia Market PerformTelsey Advisory Group
DatumRatingAnalyst
16.07.2019Expedia BuyStandpoint Research
08.02.2019Expedia BuyNeedham & Company, LLC
08.02.2019Expedia Market PerformTelsey Advisory Group
29.11.2018Expedia Market PerformTelsey Advisory Group
26.10.2018Expedia OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
21.05.2019Expedia HoldNeedham & Company, LLC
09.02.2018Expedia HoldThe Benchmark Company
31.03.2016Expedia Sector WeightPacific Crest Securities Inc.
01.05.2015Expedia HoldDeutsche Bank AG
13.02.2015Expedia HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
28.10.2016Expedia SellStifel, Nicolaus & Co., Inc.
07.02.2008Expedia DowngradeMorgan Stanley
24.02.2006Expedia Bär der WocheDer Aktionärsbrief
10.02.2006Expedia DowngradeCrédit Suisse
09.09.2005Update Expedia Inc.: UnderperformGoldman Sachs

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Expedia Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen