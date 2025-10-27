Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia präsentiert sich am Abend fester

Expedia im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Expedia. Das Papier von Expedia konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,8 Prozent auf 222,89 USD.

Die Expedia-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:07 Uhr in Grün und gewann 1,8 Prozent auf 222,89 USD. Den Tageshöchststand markierte die Expedia-Aktie bei 223,10 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 219,18 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 146.366 Expedia-Aktien.

Am 07.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 240,60 USD an. Gewinne von 7,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 130,38 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Expedia-Aktie mit einem Verlust von 41,50 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,05 USD. Im Vorjahr hatte Expedia 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Expedia am 07.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,48 USD gegenüber 2,80 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,41 Prozent auf 3,79 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,56 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Expedia am 06.11.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 29.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Expedia einen Gewinn von 14,27 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

