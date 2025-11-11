ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil macht am Dienstagnachmittag Boden gut

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von ExxonMobil. Die ExxonMobil-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 119,65 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von ExxonMobil zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,2 Prozent auf 119,65 USD. Zwischenzeitlich stieg die ExxonMobil-Aktie sogar auf 119,69 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 119,00 USD. Zuletzt wechselten 389.649 ExxonMobil-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.11.2024 bei 123,21 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die ExxonMobil-Aktie somit 2,89 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 11.04.2025 auf bis zu 97,81 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für ExxonMobil-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,84 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,06 USD belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 105,00 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte ExxonMobil am 31.10.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,76 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,92 USD je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,29 Prozent auf 83,36 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 87,10 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 30.01.2026 dürfte ExxonMobil Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass ExxonMobil im Jahr 2025 6,90 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

