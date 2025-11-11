ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil präsentiert sich am Abend fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von ExxonMobil. Zuletzt ging es für das ExxonMobil-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 120,14 USD.
Die ExxonMobil-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 120,14 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die ExxonMobil-Aktie bei 120,80 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 119,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.402.381 ExxonMobil-Aktien umgesetzt.
Bei 123,21 USD markierte der Titel am 23.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,56 Prozent über dem aktuellen Kurs der ExxonMobil-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.04.2025 (97,81 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,59 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem im Jahr 2024 3,84 USD an ExxonMobil-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,06 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der ExxonMobil-Aktie wird bei 105,00 USD angegeben.
Am 31.10.2025 äußerte sich ExxonMobil zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,76 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,92 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 83,36 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 4,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ExxonMobil 87,10 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.01.2026 terminiert.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,90 USD je Aktie in den ExxonMobil-Büchern.
Redaktion finanzen.net
Chevron und Exxon übertreffen Gewinnerwartung - Aktien reagieren unterschiedlich
Clariant-Aktie sinkt: Ethylen-Klägerliste wird immer länger
Am Ölpreis partizipieren - Wie investiert man eigentlich in Öl?
