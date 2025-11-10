ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil am Montagabend im Aufwind

Aktie im Blick

Die Aktie von ExxonMobil gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die ExxonMobil-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 118,03 USD.

Um 20:07 Uhr ging es für das ExxonMobil-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 118,03 USD. Die ExxonMobil-Aktie zog in der Spitze bis auf 118,06 USD an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 116,90 USD. Der Tagesumsatz der ExxonMobil-Aktie belief sich zuletzt auf 813.834 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (123,21 USD) erklomm das Papier am 23.11.2024. Der derzeitige Kurs der ExxonMobil-Aktie liegt somit 4,20 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 97,81 USD am 11.04.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,13 Prozent unter dem aktuellen Kurs der ExxonMobil-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für ExxonMobil-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,84 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,06 USD belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 105,00 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte ExxonMobil am 31.10.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,76 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,92 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 83,36 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 87,10 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

ExxonMobil dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 30.01.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je ExxonMobil-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,90 USD fest.

