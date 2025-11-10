DAX23.960 +1,7%Est505.664 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,57 +5,4%Nas23.529 +2,3%Bitcoin91.675 +1,1%Euro1,1562 ±0,0%Öl64,01 +0,5%Gold4.112 +2,8%
ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil am Montagabend im Aufwind

10.11.25 20:23 Uhr
Die Aktie von ExxonMobil gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die ExxonMobil-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 118,03 USD.

ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)
102,26 EUR 1,26 EUR 1,25%
Um 20:07 Uhr ging es für das ExxonMobil-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 118,03 USD. Die ExxonMobil-Aktie zog in der Spitze bis auf 118,06 USD an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 116,90 USD. Der Tagesumsatz der ExxonMobil-Aktie belief sich zuletzt auf 813.834 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (123,21 USD) erklomm das Papier am 23.11.2024. Der derzeitige Kurs der ExxonMobil-Aktie liegt somit 4,20 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 97,81 USD am 11.04.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,13 Prozent unter dem aktuellen Kurs der ExxonMobil-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für ExxonMobil-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,84 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,06 USD belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 105,00 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte ExxonMobil am 31.10.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,76 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,92 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 83,36 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 87,10 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

ExxonMobil dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 30.01.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je ExxonMobil-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,90 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ExxonMobil-Aktie

Chevron und Exxon übertreffen Gewinnerwartung - Aktien reagieren unterschiedlich

Clariant-Aktie sinkt: Ethylen-Klägerliste wird immer länger

Am Ölpreis partizipieren - Wie investiert man eigentlich in Öl?

Bildquellen: Rob Crandall / Shutterstock.com

Nachrichten zu ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)

Analysen zu ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)

DatumRatingAnalyst
01.08.2025ExxonMobil Sector PerformRBC Capital Markets
06.12.2023ExxonMobil OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.12.2023ExxonMobil BuyUBS AG
07.06.2022ExxonMobil NeutralCredit Suisse Group
21.04.2022ExxonMobil OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
06.12.2023ExxonMobil OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.12.2023ExxonMobil BuyUBS AG
21.04.2022ExxonMobil OutperformRBC Capital Markets
30.03.2022ExxonMobil OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.03.2022ExxonMobil OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
01.08.2025ExxonMobil Sector PerformRBC Capital Markets
07.06.2022ExxonMobil NeutralCredit Suisse Group
01.02.2022ExxonMobil Sector PerformRBC Capital Markets
01.02.2022ExxonMobil HoldJefferies & Company Inc.
19.01.2022ExxonMobil Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
02.12.2021ExxonMobil UnderperformRBC Capital Markets
29.10.2021ExxonMobil UnderperformRBC Capital Markets
02.06.2021ExxonMobil UnderperformRBC Capital Markets
30.04.2021ExxonMobil UnderperformRBC Capital Markets
04.03.2021ExxonMobil UnderperformRBC Capital Markets

