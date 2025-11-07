ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil gewinnt am Freitagabend an Fahrt
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von ExxonMobil. Die ExxonMobil-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 2,3 Prozent im Plus bei 117,14 USD.
Werte in diesem Artikel
Um 20:08 Uhr ging es für das ExxonMobil-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 2,3 Prozent auf 117,14 USD. Bei 117,50 USD markierte die ExxonMobil-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 115,24 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 921.938 ExxonMobil-Aktien.
Am 23.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 123,21 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,18 Prozent über dem aktuellen Kurs der ExxonMobil-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.04.2025 bei 97,81 USD. Mit Abgaben von 16,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
ExxonMobil-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 3,84 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,06 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 105,00 USD an.
Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte ExxonMobil am 31.10.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,76 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,92 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 83,36 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 4,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ExxonMobil 87,10 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von ExxonMobil wird am 30.01.2026 gerechnet.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass ExxonMobil ein EPS in Höhe von 6,90 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur ExxonMobil-Aktie
Chevron und Exxon übertreffen Gewinnerwartung - Aktien reagieren unterschiedlich
Clariant-Aktie sinkt: Ethylen-Klägerliste wird immer länger
Am Ölpreis partizipieren - Wie investiert man eigentlich in Öl?
Übrigens: ExxonMobil und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf ExxonMobil
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ExxonMobil
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Katherine Welles /Shutterstock.com
Nachrichten zu ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)
Analysen zu ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.08.2025
|ExxonMobil Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.12.2023
|ExxonMobil Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.12.2023
|ExxonMobil Buy
|UBS AG
|07.06.2022
|ExxonMobil Neutral
|Credit Suisse Group
|21.04.2022
|ExxonMobil Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.12.2023
|ExxonMobil Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.12.2023
|ExxonMobil Buy
|UBS AG
|21.04.2022
|ExxonMobil Outperform
|RBC Capital Markets
|30.03.2022
|ExxonMobil Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.2022
|ExxonMobil Overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.08.2025
|ExxonMobil Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.06.2022
|ExxonMobil Neutral
|Credit Suisse Group
|01.02.2022
|ExxonMobil Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.02.2022
|ExxonMobil Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.2022
|ExxonMobil Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.12.2021
|ExxonMobil Underperform
|RBC Capital Markets
|29.10.2021
|ExxonMobil Underperform
|RBC Capital Markets
|02.06.2021
|ExxonMobil Underperform
|RBC Capital Markets
|30.04.2021
|ExxonMobil Underperform
|RBC Capital Markets
|04.03.2021
|ExxonMobil Underperform
|RBC Capital Markets
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen