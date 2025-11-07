ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil gewinnt am Freitagabend an Fahrt

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von ExxonMobil. Die ExxonMobil-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 2,3 Prozent im Plus bei 117,14 USD.

Um 20:08 Uhr ging es für das ExxonMobil-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 2,3 Prozent auf 117,14 USD. Bei 117,50 USD markierte die ExxonMobil-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 115,24 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 921.938 ExxonMobil-Aktien.

Am 23.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 123,21 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,18 Prozent über dem aktuellen Kurs der ExxonMobil-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.04.2025 bei 97,81 USD. Mit Abgaben von 16,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

ExxonMobil-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 3,84 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,06 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 105,00 USD an.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte ExxonMobil am 31.10.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,76 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,92 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 83,36 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 4,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ExxonMobil 87,10 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von ExxonMobil wird am 30.01.2026 gerechnet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass ExxonMobil ein EPS in Höhe von 6,90 USD in den Büchern stehen haben wird.

