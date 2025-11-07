ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil gewinnt am Freitagnachmittag an Boden

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von ExxonMobil. Die ExxonMobil-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 116,77 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die ExxonMobil-Aktie im New York-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 116,77 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die ExxonMobil-Aktie bei 116,77 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 115,24 USD. Zuletzt wurden via New York 315.943 ExxonMobil-Aktien umgesetzt.

Am 23.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 123,21 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,52 Prozent könnte die ExxonMobil-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.04.2025 bei 97,81 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 16,23 Prozent könnte die ExxonMobil-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

ExxonMobil-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,84 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,06 USD belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 105,00 USD an.

ExxonMobil ließ sich am 31.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,76 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte ExxonMobil 1,92 USD je Aktie verdient. Umsatzseitig standen 83,36 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 4,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ExxonMobil 87,10 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte ExxonMobil am 30.01.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass ExxonMobil ein EPS in Höhe von 6,90 USD in den Büchern stehen haben wird.

