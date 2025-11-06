DAX23.744 -1,3%Est505.613 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,38 -6,8%Nas23.056 -1,9%Bitcoin87.516 -3,2%Euro1,1541 +0,4%Öl63,33 -0,4%Gold3.979 ±-0,0%
ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei ExxonMobil am Donnerstagnachmittag zu

06.11.25 16:08 Uhr
ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei ExxonMobil am Donnerstagnachmittag zu

Die Aktie von ExxonMobil gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die ExxonMobil-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 114,44 USD nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)
98,78 EUR -1,42 EUR -1,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von ExxonMobil zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,7 Prozent auf 114,44 USD. Die ExxonMobil-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 114,85 USD aus. Mit einem Wert von 113,86 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 206.979 ExxonMobil-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.11.2024 bei 123,21 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,66 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der ExxonMobil-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 97,81 USD. Dieser Wert wurde am 11.04.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der ExxonMobil-Aktie ist somit 14,53 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

ExxonMobil-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 3,84 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,06 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der ExxonMobil-Aktie wird bei 105,00 USD angegeben.

ExxonMobil gewährte am 31.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,76 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte ExxonMobil ein EPS von 1,92 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,29 Prozent zurück. Hier wurden 83,36 Mrd. USD gegenüber 87,10 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von ExxonMobil wird am 30.01.2026 gerechnet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 6,90 USD je ExxonMobil-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ExxonMobil-Aktie

Analysen zu ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)

DatumRatingAnalyst
01.08.2025ExxonMobil Sector PerformRBC Capital Markets
06.12.2023ExxonMobil OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.12.2023ExxonMobil BuyUBS AG
07.06.2022ExxonMobil NeutralCredit Suisse Group
21.04.2022ExxonMobil OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
06.12.2023ExxonMobil OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.12.2023ExxonMobil BuyUBS AG
21.04.2022ExxonMobil OutperformRBC Capital Markets
30.03.2022ExxonMobil OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.03.2022ExxonMobil OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
01.08.2025ExxonMobil Sector PerformRBC Capital Markets
07.06.2022ExxonMobil NeutralCredit Suisse Group
01.02.2022ExxonMobil Sector PerformRBC Capital Markets
01.02.2022ExxonMobil HoldJefferies & Company Inc.
19.01.2022ExxonMobil Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
02.12.2021ExxonMobil UnderperformRBC Capital Markets
29.10.2021ExxonMobil UnderperformRBC Capital Markets
02.06.2021ExxonMobil UnderperformRBC Capital Markets
30.04.2021ExxonMobil UnderperformRBC Capital Markets
04.03.2021ExxonMobil UnderperformRBC Capital Markets

