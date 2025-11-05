ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil reagiert am Mittwochnachmittag positiv
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von ExxonMobil. Zuletzt wies die ExxonMobil-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 114,90 USD nach oben.
Die ExxonMobil-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 114,90 USD. Der Kurs der ExxonMobil-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 115,02 USD zu. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 114,36 USD. Bisher wurden via New York 192.904 ExxonMobil-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei einem Wert von 123,21 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.11.2024). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,23 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.04.2025 (97,81 USD). Der aktuelle Kurs der ExxonMobil-Aktie ist somit 14,87 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
ExxonMobil-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,84 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,06 USD belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 105,00 USD an.
Am 31.10.2025 hat ExxonMobil in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. ExxonMobil hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,76 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,92 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,29 Prozent auf 83,36 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte ExxonMobil 87,10 Mrd. USD umgesetzt.
ExxonMobil wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 30.01.2026 vorlegen.
In der ExxonMobil-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,91 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.net
