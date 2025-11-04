DAX23.949 -0,8%Est505.660 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,81 -2,7%Nas23.367 -2,0%Bitcoin87.868 -5,0%Euro1,1482 -0,3%Öl64,47 -0,6%Gold3.941 -1,5%
Kurs der ExxonMobil

ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil tendiert am Abend fester

04.11.25 20:23 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von ExxonMobil. Im New York-Handel gewannen die ExxonMobil-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)
98,92 EUR -0,70 EUR -0,70%
Die ExxonMobil-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 113,91 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die ExxonMobil-Aktie bei 114,06 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 113,35 USD. Zuletzt wechselten via New York 695.377 ExxonMobil-Aktien den Besitzer.

Am 23.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 123,21 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die ExxonMobil-Aktie 8,16 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.04.2025 bei 97,81 USD. Der derzeitige Kurs der ExxonMobil-Aktie liegt somit 16,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für ExxonMobil-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,84 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,00 USD ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die ExxonMobil-Aktie im Durchschnitt mit 105,00 USD.

ExxonMobil veröffentlichte am 31.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,76 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,92 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,33 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 83,33 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 87,10 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.01.2026 erfolgen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass ExxonMobil ein EPS in Höhe von 6,90 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ExxonMobil-Aktie

