Aktienkurs aktuell

ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil am Montagabend nahe Vortagesschluss

03.11.25 20:23 Uhr
ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil am Montagabend nahe Vortagesschluss

Die Aktie von ExxonMobil zeigt sich am Montagabend ohne große Bewegung. Im New York-Handel kam die ExxonMobil-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 114,29 USD.

Die ExxonMobil-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr bei 114,29 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Den Tageshöchststand markierte die ExxonMobil-Aktie bei 114,98 USD. Das bisherige Tagestief markierte ExxonMobil-Aktie bei 113,65 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 114,26 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten ExxonMobil-Aktien beläuft sich auf 677.877 Stück.

Am 23.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 123,21 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,80 Prozent über dem aktuellen Kurs der ExxonMobil-Aktie. Am 11.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 97,81 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die ExxonMobil-Aktie derzeit noch 14,42 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,84 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,00 USD. Das durchschnittliche Kursziel der ExxonMobil-Aktie wird bei 105,00 USD angegeben.

Am 31.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,76 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,92 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat ExxonMobil mit einem Umsatz von insgesamt 83,33 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 87,10 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 4,33 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 30.01.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass ExxonMobil im Jahr 2025 6,88 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Katherine Welles /Shutterstock.com

Analysen zu ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)

DatumRatingAnalyst
01.08.2025ExxonMobil Sector PerformRBC Capital Markets
06.12.2023ExxonMobil OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.12.2023ExxonMobil BuyUBS AG
07.06.2022ExxonMobil NeutralCredit Suisse Group
21.04.2022ExxonMobil OutperformRBC Capital Markets
