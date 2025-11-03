ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil am Montagnachmittag in Grün
Die Aktie von ExxonMobil gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von ExxonMobil nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 114,58 USD.
Um 15:53 Uhr sprang die ExxonMobil-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 114,58 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die ExxonMobil-Aktie sogar auf 114,68 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 114,26 USD. Bisher wurden via New York 265.926 ExxonMobil-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 23.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 123,21 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,53 Prozent hinzugewinnen. Bei 97,81 USD erreichte der Anteilsschein am 11.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten gehen davon aus, dass ExxonMobil-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,00 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete ExxonMobil 3,84 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 105,00 USD an.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte ExxonMobil am 31.10.2025. Es stand ein EPS von 1,76 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei ExxonMobil noch ein Gewinn pro Aktie von 1,92 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,33 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 83,33 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 87,10 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.
Am 30.01.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von ExxonMobil veröffentlicht werden.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem ExxonMobil-Gewinn in Höhe von 6,88 USD je Aktie aus.
Chevron und Exxon übertreffen Gewinnerwartung - Aktien reagieren unterschiedlich
Clariant-Aktie sinkt: Ethylen-Klägerliste wird immer länger
Am Ölpreis partizipieren - Wie investiert man eigentlich in Öl?
