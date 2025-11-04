ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil am Nachmittag mit KursVerlusten

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von ExxonMobil. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 112,82 USD.

Die ExxonMobil-Aktie musste um 15:52 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 112,82 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die ExxonMobil-Aktie bisher bei 112,56 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 113,35 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 341.774 ExxonMobil-Aktien.

Am 23.11.2024 markierte das Papier bei 123,21 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,21 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der ExxonMobil-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.04.2025 bei 97,81 USD. Der derzeitige Kurs der ExxonMobil-Aktie liegt somit 15,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,84 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,00 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 105,00 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte ExxonMobil am 31.10.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,76 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,92 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,33 Prozent auf 83,33 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte ExxonMobil 87,10 Mrd. USD umgesetzt.

Am 30.01.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von ExxonMobil veröffentlicht werden.

In der ExxonMobil-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,90 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

