ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil gewinnt am Mittwochabend an Boden

05.11.25 20:23 Uhr
ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil gewinnt am Mittwochabend an Boden

Die Aktie von ExxonMobil zählt am Mittwochabend zu den bestplatzierten des Tages. Die ExxonMobil-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 114,42 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)
100,20 EUR 1,28 EUR 1,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr wies die ExxonMobil-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 114,42 USD nach oben. Bei 115,16 USD markierte die ExxonMobil-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 114,36 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 446.785 ExxonMobil-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 123,21 USD markierte der Titel am 23.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der ExxonMobil-Aktie liegt somit 7,13 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.04.2025 (97,81 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,52 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten ExxonMobil-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,84 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,06 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 105,00 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte ExxonMobil am 31.10.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,76 USD gegenüber 1,92 USD im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,29 Prozent auf 83,36 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 87,10 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 30.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten taxieren den ExxonMobil-Gewinn für das Jahr 2025 auf 6,91 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ExxonMobil-Aktie

Bildquellen: Katherine Welles /Shutterstock.com

Nachrichten zu ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)

DatumMeistgelesen
Analysen zu ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)

DatumRatingAnalyst
01.08.2025ExxonMobil Sector PerformRBC Capital Markets
06.12.2023ExxonMobil OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.12.2023ExxonMobil BuyUBS AG
07.06.2022ExxonMobil NeutralCredit Suisse Group
21.04.2022ExxonMobil OutperformRBC Capital Markets
