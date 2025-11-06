DAX23.734 -1,3%Est505.611 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,12 -1,6%Nas23.196 -1,3%Bitcoin88.050 -2,6%Euro1,1545 +0,4%Öl63,38 -0,3%Gold3.989 +0,2%
So bewegt sich ExxonMobil

ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil am Abend gefragt

06.11.25 20:23 Uhr
ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil am Abend gefragt

Die Aktie von ExxonMobil zählt am Donnerstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Im New York-Handel gewannen die ExxonMobil-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)
98,78 EUR -1,42 EUR -1,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die ExxonMobil-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 114,18 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die ExxonMobil-Aktie bei 114,85 USD. Bei 113,86 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 719.102 ExxonMobil-Aktien.

Am 23.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 123,21 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,91 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 97,81 USD. Dieser Wert wurde am 11.04.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die ExxonMobil-Aktie 16,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 3,84 USD an ExxonMobil-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,06 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 105,00 USD für die ExxonMobil-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte ExxonMobil am 31.10.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,76 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,92 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ExxonMobil in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,29 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 83,36 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 87,10 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

ExxonMobil wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 30.01.2026 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je ExxonMobil-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,90 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ExxonMobil-Aktie

Chevron und Exxon übertreffen Gewinnerwartung - Aktien reagieren unterschiedlich

Clariant-Aktie sinkt: Ethylen-Klägerliste wird immer länger

Am Ölpreis partizipieren - Wie investiert man eigentlich in Öl?

Bildquellen: Katherine Welles /Shutterstock.com

DatumMeistgelesen
Analysen zu ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)

DatumRatingAnalyst
01.08.2025ExxonMobil Sector PerformRBC Capital Markets
06.12.2023ExxonMobil OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.12.2023ExxonMobil BuyUBS AG
07.06.2022ExxonMobil NeutralCredit Suisse Group
21.04.2022ExxonMobil OutperformRBC Capital Markets
