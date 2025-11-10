DAX23.976 +1,7%Est505.669 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,50 +4,9%Nas23.310 +1,3%Bitcoin91.046 +0,4%Euro1,1547 -0,1%Öl63,35 -0,6%Gold4.091 +2,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 BYD A0M4W9 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Palantir A2QA4J Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 NEL ASA A0B733
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende? DAX schließt fester -- Pfizer gewinnt Deal um Metsera gegen Novo Nordisk -- Rüstungsaktien, Coba, NEL, NVIDIA, D-Wave, Palantir, Chiptitel, Highland Critical, BYD, TMTG im Fokus
Top News
DAX zum Wochenauftakt auf Erholungskurs - Hoffnung auf Ende des US-Shutdowns treibt DAX zum Wochenauftakt auf Erholungskurs - Hoffnung auf Ende des US-Shutdowns treibt
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Wie sich Bitcoin und Gold gemeinsam für ein ausgewogenes Risikoprofil nutzen lassen - das Bitwise Bitcoin & Gold ETP im Überblick. | Werbeanzeige.
ExxonMobil im Fokus

ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil am Montagnachmittag im Minusbereich

10.11.25 16:08 Uhr
ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil am Montagnachmittag im Minusbereich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von ExxonMobil. Die ExxonMobil-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Minus bei 115,92 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)
101,28 EUR 0,28 EUR 0,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von ExxonMobil nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 1,1 Prozent auf 115,92 USD. In der Spitze fiel die ExxonMobil-Aktie bis auf 115,67 USD. Mit einem Wert von 116,90 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der ExxonMobil-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 314.018 Stück gehandelt.

Bei 123,21 USD markierte der Titel am 23.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,29 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 11.04.2025 auf bis zu 97,81 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der ExxonMobil-Aktie ist somit 15,62 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für ExxonMobil-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,84 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,06 USD ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 105,00 USD an.

Am 31.10.2025 lud ExxonMobil zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,76 USD, nach 1,92 USD im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 83,36 Mrd. USD – eine Minderung von 4,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 87,10 Mrd. USD eingefahren.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.01.2026 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass ExxonMobil ein EPS in Höhe von 6,90 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ExxonMobil-Aktie

Chevron und Exxon übertreffen Gewinnerwartung - Aktien reagieren unterschiedlich

Clariant-Aktie sinkt: Ethylen-Klägerliste wird immer länger

Am Ölpreis partizipieren - Wie investiert man eigentlich in Öl?

In eigener Sache

Übrigens: ExxonMobil und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf ExxonMobil

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ExxonMobil

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Katherine Welles /Shutterstock.com

Nachrichten zu ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)

DatumRatingAnalyst
01.08.2025ExxonMobil Sector PerformRBC Capital Markets
06.12.2023ExxonMobil OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.12.2023ExxonMobil BuyUBS AG
07.06.2022ExxonMobil NeutralCredit Suisse Group
21.04.2022ExxonMobil OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
06.12.2023ExxonMobil OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.12.2023ExxonMobil BuyUBS AG
21.04.2022ExxonMobil OutperformRBC Capital Markets
30.03.2022ExxonMobil OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.03.2022ExxonMobil OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
01.08.2025ExxonMobil Sector PerformRBC Capital Markets
07.06.2022ExxonMobil NeutralCredit Suisse Group
01.02.2022ExxonMobil Sector PerformRBC Capital Markets
01.02.2022ExxonMobil HoldJefferies & Company Inc.
19.01.2022ExxonMobil Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
02.12.2021ExxonMobil UnderperformRBC Capital Markets
29.10.2021ExxonMobil UnderperformRBC Capital Markets
02.06.2021ExxonMobil UnderperformRBC Capital Markets
30.04.2021ExxonMobil UnderperformRBC Capital Markets
04.03.2021ExxonMobil UnderperformRBC Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen