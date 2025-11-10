ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil am Montagnachmittag im Minusbereich
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von ExxonMobil. Die ExxonMobil-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Minus bei 115,92 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von ExxonMobil nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 1,1 Prozent auf 115,92 USD. In der Spitze fiel die ExxonMobil-Aktie bis auf 115,67 USD. Mit einem Wert von 116,90 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der ExxonMobil-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 314.018 Stück gehandelt.
Bei 123,21 USD markierte der Titel am 23.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,29 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 11.04.2025 auf bis zu 97,81 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der ExxonMobil-Aktie ist somit 15,62 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Für ExxonMobil-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,84 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,06 USD ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 105,00 USD an.
Am 31.10.2025 lud ExxonMobil zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,76 USD, nach 1,92 USD im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 83,36 Mrd. USD – eine Minderung von 4,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 87,10 Mrd. USD eingefahren.
Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.01.2026 veröffentlicht.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass ExxonMobil ein EPS in Höhe von 6,90 USD in den Büchern stehen haben wird.
