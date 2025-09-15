ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil tendiert am Dienstagnachmittag nordwärts

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von ExxonMobil. Im New York-Handel gewannen die ExxonMobil-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 112,95 USD zu. Der Kurs der ExxonMobil-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 114,03 USD zu. Bei 112,99 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten ExxonMobil-Aktien beläuft sich auf 324.795 Stück.

Am 08.10.2024 markierte das Papier bei 126,34 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der ExxonMobil-Aktie liegt somit 10,60 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 97,81 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 13,40 Prozent könnte die ExxonMobil-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 3,84 USD an ExxonMobil-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,00 USD. Das durchschnittliche Kursziel der ExxonMobil-Aktie wird bei 105,00 USD angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte ExxonMobil am 01.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,64 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,14 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 12,35 Prozent auf 78,96 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 90,09 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte ExxonMobil am 24.10.2025 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,70 USD je Aktie belaufen.

