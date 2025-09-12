ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil tendiert am Abend fester

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von ExxonMobil. Das Papier von ExxonMobil legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 2,5 Prozent auf 115,19 USD.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,5 Prozent auf 115,19 USD zu. Die ExxonMobil-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 115,27 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 112,99 USD. Zuletzt wechselten 1.143.270 ExxonMobil-Aktien den Besitzer.

Am 08.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 126,34 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der ExxonMobil-Aktie ist somit 9,68 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 11.04.2025 Kursverluste bis auf 97,81 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die ExxonMobil-Aktie damit 17,77 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem ExxonMobil seine Aktionäre 2024 mit 3,84 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,00 USD je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 105,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte ExxonMobil am 01.08.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,64 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,14 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 78,96 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 12,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ExxonMobil 90,09 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 24.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,70 USD je Aktie in den ExxonMobil-Büchern.

Redaktion finanzen.net

