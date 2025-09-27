ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil am Abend im Minusbereich

ExxonMobil im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von ExxonMobil. Die ExxonMobil-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 2,9 Prozent auf 113,86 USD.

Die Aktie verlor um 20:08 Uhr in der New York-Sitzung 2,9 Prozent auf 113,86 USD. Die ExxonMobil-Aktie gab in der Spitze bis auf 113,75 USD nach. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 115,98 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1.125.687 ExxonMobil-Aktien.

Am 08.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 126,34 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die ExxonMobil-Aktie 10,96 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 97,81 USD ab. Derzeit notiert die ExxonMobil-Aktie damit 16,41 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten ExxonMobil-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,84 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,00 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 105,00 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte ExxonMobil am 01.08.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,64 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,14 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 78,96 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 12,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ExxonMobil 90,09 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von ExxonMobil wird am 24.10.2025 gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je ExxonMobil-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,70 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ExxonMobil-Aktie

Am Ölpreis partizipieren - Wie investiert man eigentlich in Öl?

Exxon Mobil-Aktie gibt ab: Europäische Plastikrecycling-Projekte wegen EU gestoppt

TINA-Strategie im Fokus: Was steckt hinter dem There is no Alternative-Investmentansatz?