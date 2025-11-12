>>>
DAX24.388 +1,3%Est505.790 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,24 +4,6%Nas23.447 -0,1%Bitcoin90.000 +1,3%Euro1,1575 -0,1%Öl63,32 -2,8%Gold4.142 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 HENSOLDT HAG000 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Mögliches Shutdown-Ende: Dow fester -- DAX zieht kräftig an -- Bayer muss mehr zurückstellen -- Novo Nordisk, DroneShield, E.ON, RWE, BYD, LEIFRAS, Arm, Infineon, AMD, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten
NASDAQ Composite Index-Wert QUALCOMM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in QUALCOMM von vor 10 Jahren abgeworfen NASDAQ Composite Index-Wert QUALCOMM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in QUALCOMM von vor 10 Jahren abgeworfen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Das Finanz-Event für Anleger & Trader in Franken: Börsentag kompakt in Nürnberg am 22. November - jetzt kostenfrei anmelden! +++

EZB-Direktorin Schnabel sieht etwas erhöhte Inflationsrisiken

12.11.25 15:20 Uhr

LONDON (dpa-AFX) - Die Direktorin der Europäischen Zentralbank (EZB), Isabel Schnabel, hat auf leicht erhöhte Inflationsrisiken in der Eurozone bei einer besseren konjunkturellen Entwicklung hingewiesen. "Ich gehe von einer sich erholenden Wirtschaft mit einer sich schließenden Produktionslücke aus und erwarte einen deutlichen fiskalischen Impuls, der die Wirtschaft ankurbelt", sagte Schnabel am Mittwoch in einer Rede in London. Dies führe dazu, dass die Risiken für die Preisentwicklung "leicht nach oben tendieren".

Wer­bung

Allerdings gebe es keinen Grund zur Panik wegen eines massiven Inflationsanstiegs, sagte Schnabel weiter. In den kommenden Monaten sei aber nicht davon auszugehen, dass sich der Trend einer sich abschwächenden Inflation fortsetzen dürfte. Vor allem sei der Anstieg der Preise für Nahrungsmittel "ziemlich stark".

Zuletzt hatte sich die Inflation im gemeinsamen Währungsraum im Oktober abgeschwächt. Die Inflationsrate war auf 2,1 Prozent gesunken, von zuvor 2,2 Prozent. Die Teuerung liegt damit knapp über dem von der EZB angepeilten Zielmarke von mittelfristig zwei Prozent. Der Preisanstieg bei Lebens- und Genussmittel hatte sich dabei spürbar abgeschwächt.

Bei der jüngsten Zinsentscheidung hatte die Notenbank den Leitzins Ende Oktober nicht verändert. Der maßgebliche Einlagensatz liegt weiter bei 2,0 Prozent. Auch auf der letzten Zinssitzung der EZB in diesem Jahr im Dezember wird an den Finanzmärkten nicht mit einer Änderung der Leitzinsen gerechnet./jkr/jsl/jha/