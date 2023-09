EZB-Entscheid, ARM-IPO und Apple Keynote im Fokus: Analysen für DAX, Dow, Nasdaq, Gold & Aktien am großen Verfallstag

Trading-Blog Roland Jegen

Die zweite Septemberwoche hielt einiges an Spannung für uns parat. Vor allem die EZB-Entscheidung zum zehnten Mal die Zinsen anzuheben, war am Markt nicht so erwartet worden und sorgte damit am Donnerstag zu starken Kursbewegungen. Sie führten den DAX von der 15.600 als Unterstützungslevel weg zur 16.000 heute hin. Diese runde Marke hätte für den Verfallstag eine Bedeutung gehabt, wurde aber nicht ganz erreicht. So fallen die Kurse nach dem eigentliche Verfall im Future des DAX um 13.000 am frühen Nachmittag zurück und könnten die nächste 100er-Marke anlaufen.

Allgemeine Infos zum Verfallstag, welche Kontrakte wann gewechselt werden sollten und was der Euro-Dollar aus der Notenbankentscheidung machte, stand im Fokus des ersten Teil des Videos. Dabei schauten wir auch auf die Wall Street Indizes Dow Jones und Nasdaq, die bisher eine sehr positive Woche absolviert hatten. Getrieben wurde ein Teil der Stimmung von Unternehmen, auf die wir gleich gesondert eingehen.

Wir nutzen für die Analyse den Nanotrader und Futures-Kurse.

Wir schauten zunächst auf die Reaktion der Anleger:innen auf die Zahlen von Adobe Systems, die am Donnerstagabend über die Ticker kamen. Neue KI-Produkte und anhaltende Nachfrage nach graphischen Dienstleistungen haben der Aktie in diesem Jahr schon einen starken Auftrieb verliehen. Kann sich dies fortsetzen?

Noch ein Wert mit A war die Apple-Aktie, welche am Dienstag neue Produkte vorstellte. Mit dem iPhone und der Apple Watch in neuen Versionen soll der Umsatz zum wichtigen Weihnachtsgeschäft hin angetrieben werden. Gelingt dies und was erwartet der Kapitalmarkt?

Beim Buchstaben A bleiben wir und ziehen ein erstes kurzes Fazit zum Börsengang des Chipdesigners ARM. Er ist erfolgreich verlaufen und erfreut auch die Investoren Apple, Nvidia oder Google sowie das Beteiligungsunternehmen Softbank. In welche Börsenliga das Unternehmen aufstieg und wie die Zukunft zu skizzieren ist, erörtern wir ausführlich.

Von Personalengpässen und steigenden Löhnen infolge von Tarifverhandlungen ist Ford betroffen. Mit neuem Logo aber alten Kostenproblemen ist der Konzern gerade in einem schwierigen Umfeld. Dies reflektiert auch der Aktienkurs. Ähnliche Themen hat Netflix, da weiterhin in Hollywood gestreikt wird. Auch diese Aktie schauen wir uns genauer an.

Zum Abschluss und vor dem FED-Event der neuen Woche steht Goldman Sachs stellvertretend für den Bankensektor auf unserer Watchlist.

Genau darüber sprechen Roland Jegen und Andreas Bernstein und geben einen Ausblick auf Unterstützungen und Widerstände bei diversen Indizes, Rohstoffen, Devisen und Aktien, die aktuell im Fokus stehen. Daraus ergeben sich potenzielle Chancen für unser Trading.

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.