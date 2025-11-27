DAX23.778 +0,2%Est505.650 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,45 +0,7%Nas23.215 +0,8%Bitcoin79.155 +1,4%Euro1,1578 -0,2%Öl63,05 ±-0,0%Gold4.154 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Amazon 906866 PUMA 696960 Tesla A1CX3T Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Wall Street im Feiertag: DAX etwas höher -- Asiens Börsen legen mehrheitlich zu -- PUMA-Aktie profitiert von Übernahmespekulationen -- RENK, BYD, Alibaba, Baidu, Bitcoin, DroneShield im Fokus
Top News
Verschnaufpause: DAX legt leicht zu - in kleinen Schritten zur Jahresendrally? Verschnaufpause: DAX legt leicht zu - in kleinen Schritten zur Jahresendrally?
SoundHound AI: Nach der Korrektur eine Chance für spekulative Anleger? SoundHound AI: Nach der Korrektur eine Chance für spekulative Anleger?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Schlägt dein Herz schon für ETFs? Investier bei der Commerzbank zu Top-Konditionen in Vanguard-ETFs

EZB: Kreditvergabe an Unternehmen im Oktober stabil

27.11.25 10:13 Uhr

DOW JONES--Das Wachstum der Kreditvergabe an Unternehmen im Euroraum ist im Oktober stabil geblieben. Laut einer Mitteilung der Europäischen Zentralbank (EZB) stieg die Buchkreditvergabe an Nicht-Finanzunternehmen mit einer Jahresrate von 2,9 (September: 2,9) Prozent.

Wer­bung

Die gesamte Kreditvergabe im Euroraum stieg mit einer Jahresrate von 2,3 (2,1) Prozent. Die Kreditvergabe an Private nahm um 2,9 (2,7) Prozent zu, die an den Staat um 0,7 (0,6) Prozent. Das Volumen der Kredite an private Haushalte erhöhte sich mit einer Jahresrate von 2,8 (2,6) Prozent. Das Volumen der Kredite für den Hauskauf stieg um 2,8 (2,6) Prozent, und das der Konsumentenkredite um 5,0 (4,9) Prozent.

Die Geldmenge M3, deren wichtigster bilanzieller Gegenposten die Kredite sind, erhöhte sich im Oktober mit einer Jahresrate von 2,8 (2,8) Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten eine Rate von 2,8 Prozent erwartet. Die Jahreswachstumsrate der engeren Geldmenge M1 betrug 5,2 (5,0) Prozent. M1 umfasst neben dem umlaufenden Bargeld die Sichteinlagen bei Banken.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/voi

(END) Dow Jones Newswires

November 27, 2025 04:13 ET (09:13 GMT)